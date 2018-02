Verkeer doodde in 10 jaar 8100 kinderen in EU

Meer dan 8100 kinderen in de leeftijd tot veertien jaar zijn de afgelopen tien jaar omgekomen in het verkeer in de landen van de Europese Unie. De helft zat in een auto, een derde liep en 13 procent fietste, staat in een rapport van de Europese Veiligheidsraad Verkeer (ETSC).

De raad bepleit dat technologie die voetgangers en fietsers opmerkt, standaard wordt ingebouwd in nieuwe voertuigen. Het gaat bijvoorbeeld om een digitale ‘snelheidsassistent’ en een automatisch noodremsysteem. Volgens ETSC-directeur Antonio Avenoso kan dergelijke intelligente en niet te dure technologie net zo belangrijk zijn als een autogordel.

Afwezige of niet-passende kinderzitjes blijven ook een probleem. De organisatie wil dat de politie hier beter op handhaaft. Bovendien zou voor de kinderstoeltjes het lage btw-tarief moeten gaan gelden. Dat is nu slechts in vijf EU-landen het geval. Ten slotte zouden lidstaten rond scholen en andere plekken waar veel kinderen fietsen en lopen 30 kilometerzones moeten instellen.

Van de EU-landen heeft Zweden heeft het laagste aantal dodelijke kindslachtoffers in het verkeer en Roemenië het meest. Nederland is een van de landen waar het aantal jonge verkeersslachtoffers relatief sterk is teruggedrongen.

De Europese Commissie komt op 2 mei met voorstellen voor de veiligheid van voertuigen.