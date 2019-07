Verjaardag Imelda Marcos bedorven

De 90e verjaardag van Filipijnse ex-dictatorvrouw Imelda Marcos is woensdag behoorlijk bedorven. Meer dan 130 gasten belandden vermoedelijk door voedselvergiftiging in een ziekenhuis in Manilla. De eerstehulpposten in het stadsdeel Pasig werden overspoeld door brakende en duizelige feestgangers met diarree.

Een woordvoerder van het Filipijnse Rode Kruis vertelde dat zeker 137 vrienden, familieleden en andere genodigden zich onder medische behandeling moesten stellen. Het partijtje van de weduwe van oud-president Ferdinand Marcos was in een sporthal. De gastvrouw zelf had geen klachten, zei haar stafchef op de radio.

Imelda Marcos werd wereldwijd vooral bekend door haar enorme collectie schoenen, juwelen en kunst. Haar familie is nog altijd een aanzienlijke, zij het verdeelde machtsfactor in de nationale politiek en onderhoudt goede banden met de huidige leider Rodrigo Duterte.

„De hapjes deugden misschien niet, maar wij blijven overeind en solidair”, zei haar dochter en aanstaande senator Imee Marcos tegen de overgebleven gasten. „Laten we goed zorgen voor de mensen die ziek zijn geworden en hen een bezoekje brengen in het ziekenhuis”.