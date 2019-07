Verhoren zaak vrouw emir Dubai in november

De verhoren in de rechtszaak die Haya bint Al Hussein (45) tegen haar man de emir van Dubai heeft aangespannen vinden plaats op 11 november. Dat heeft de rechter in Londen woensdag bepaald. Prinses Haya en haar man sjeik Mohammed Al-Maktoum (70) worden allebei gehoord.

Haya, de halfzus van de koning van Jordanië, is met haar twee kinderen naar Londen gevlucht, omdat ze bang is dat haar elfjarige dochter wordt uitgehuwelijkt. Ze hoopt dat de rechtbank in het Verenigd Koninkrijk haar dochter kan beschermen tegen sjeik. Ze heeft de rechtbank ook gevraagd tijdelijk de voogdij over het meisje over te nemen.

De prinses was zowel dinsdag als woensdag bij de hoorzitting aanwezig. Volgens meerdere Britse media wordt haar leven bedreigd sinds ze uit Dubai is gevlucht.

Het echtpaar meldde eerder al dat de rechtszaak niet om hun huwelijk gaat, maar om het welzijn van de kinderen. Aangenomen wordt dat Haya toen ze in 2004 met de sjeik trouwde diens zesde vrouw was geworden.