Verhoogde Franse waakzaamheid na dood Baghdadi

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner heeft de politieprefecten in het land schriftelijk gevraagd de waakzaamheid de komende tijd te vergroten. Hij stuurde de brief, ingezien door persbureau Reuters, om te waarschuwen voor wraakacties wegens de dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Frankrijk is de afgelopen jaren met regelmaat opgeschrikt door aanslagen gepleegd door islamitische extremisten.

„De mogelijke intensivering van jihadistische propaganda naar aanleiding van dood van Baghdadi kan leiden tot vergeldingsacties en vraagt om uiterste alertheid. Dat geldt met name tijdens publieke evenementen in jullie departementen”, aldus Castaner.