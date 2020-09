Verhitte discussie over kerstboom in Bordeaux

De jaarlijkse gemeentelijke kerstboom is onderwerp van verhitte zomerse discussie in de Franse stad Bordeaux. De onlangs gekozen ‘groene’ burgemeester Pierre Hurmic wil dit jaar vanwege de schade voor de natuur geen versierd ‘dood hout’ op het Per-Berlandplein in het centrum bij de kathedraal.

„We zetten geen dode bomen op onze pleinen”, aldus Hurmic die een van de burgemeesters van de groene partij was die na de verkiezingen in juni de ambtsketen mocht aannemen. „Dat is totaal niet onze voorstelling van herbeplanting.” De groene burgervader wil in plaats van de dode boom een „animatiespektakel”. Het geld dat wordt uitgespaard wil hij aan lokale goede doelen geven en aan zaken die door corona zijn geraakt.

Tegenstanders van de boomloze kerst spreken van „totale nonsens”. Ze verwijten de burgemeester dat hij minachting heeft voor een geliefd ritueel tijdens de feestdagen, voor een verwaarloosbaar effect op de natuur. Een vroegere locoburgemeester begon een petitie via internet om de boom toch op het plein te krijgen. „Het is de boom die de echte problemen van Bordeaux verstopt,” aldus Fabien Robert.