Vergaderingen met Afrikaanse leiders laatste verplichting Harry

De Britse prins Harry heeft maandag zijn laatste officiƫle verplichtingen, voordat hij naar zijn gezin in Canada reist. Hij sprak maandagochtend bij een Brits-Afrikaanse investeringstop in Londen met Afrikaanse leiders.

Harry woonde een vergadering bij met de presidenten van Malawi en Mozambique en de premier van Marokko. De prins is naar verwachting maandagavond niet aanwezig bij de receptie van zijn broer kroonprins William op Buckingham Palace.

De hertog van Sussex had al toegezegd naar de vergaderingen te gaan voordat hij besloot afstand te nemen van het koninklijk huis. Harry vertrekt zo snel mogelijk naar Vancouver. Wanneer hij weer terug is in Engeland is niet duidelijk. Volgens paleisbronnen keert Harry nog voor het voorjaar terug.