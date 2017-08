Vergadering voor grondwet Venezuela bijeen

De omstreden ‘grondwetgevende vergadering’ die de Venezolaanse president Nicolás Maduro voor wijzigingen in het politieke bestel in het leven heeft geroepen, is vrijdag voor het eerst bijeengekomen. De 545 leden verzamelden zich in het parlementsgebouw. Ze gingen daar met afbeeldingen van de grondlegger van de republiek, Simón Bolívar (1783-1830), en van de linkse populistische president Hugo Chávez (1954-2013) naartoe.

Ex-minister van Buitenlandse Zaken Delcy Rodríquez is als voorzitter van de raad geïnstalleerd. Critici beschouwen de raad, die officieel Nationale Grondwetgevende Assemblee (ANC) heet, als een instrument van de belaagde Maduro om de oppositie uit te schakelen.

Maduro stelt dat zondag ondanks een boycot van de oppositie meer dan 40 procent van de kiezers is opgekomen om de leden te kiezen. De oppositie schat dat percentage op 15 procent. Vrijwel alle kandidaten die zich verkiesbaar hebben gesteld, zijn ‘Chavistas’ (afgeleid van Chávez) en behoren tot de aanhang van Maduro’s PSUV (Verenigde Socialistische Partij van Venezuela).