Verfbommen op ambassade Brazilië in Berlijn

De Braziliaanse ambassade in Berlijn is voor de tweede keer in korte tijd doelwit van protesten geweest. Zeker vier mensen wierpen vrijdagochtend vroeg verfbommen en voorwerpen tegen het gebouw. Zestien ramen raakten beschadigd, aldus Duitse media.

Volgens lokale autoriteiten gaat het om politiek gemotiveerde acties. Die zijn waarschijnlijk gericht tegen de nieuwe president Jair Bolsonaro. Begin januari besmeurden onbekenden het gebouw met leuzen. „Wij zullen tegen het fascisme in Brazilië vechten” was de in het Portugees geformuleerde boodschap.