Verenigde Staten verbieden veel chartervluchten naar Cuba

Om het communistische regime in Cuba verder op de knieën te dwingen, hebben de Verenigde Staten veel chartervluchten naar het eiland verboden. Door de stap komen er minder dollars het land binnen. Washington ziet het als een manier om de machthebbers in Havana economisch te verzwakken en zo de druk voor veranderingen op te voeren. Vorig jaar had Washington al een streep gezet door de meeste lijnvluchten tussen de VS en Cuba.

Het opschorten van de vakantievluchten is bekendgemaakt op de geboortedag van wijlen dictator Fidel Castro. In een toelichting op het besluit veroordeelde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo het ondemocratische Cubaanse regime omdat het onder meer verslaggevers en prodemocratische activisten gevangenzet, afwijkende meningen onderdrukt, „gruwelijk” fysiek geweld toelaat en president Maduro in Venezuela steunt.

Het opschorten van chartervluchten ontzegt het Castro-regime inkomsten uit reizen en toerisme, aldus Pompeo. Geen enkele dictator mag profiteren van reizende en vakantievierende Amerikanen, vindt de minister.

De regeling geldt vanaf midden oktober. Er zijn uitzonderingen voor bijvoorbeeld medische noodgevallen en charters door autoriteiten.