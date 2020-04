„Verenigde Staten hebben kernwapens in Duitsland gemoderniseerd”

De Verenigde Staten hebben hun in Duitsland gestationeerde kernwapens gemoderniseerd, meldt het Duitse tijdschrift Der Spiegel. De geheime operatie heeft volgens het blad al in het najaar van 2019 plaatsgevonden.

De Amerikaanse luchtmacht heeft ongeveer twintig kernwapens van het type B-61 vanaf vliegbasis Büchel in Rijnland-Palts met een militair transportvliegtuig voor twee dagen naar de Verenigde Staten gevlogen. Daar werd nieuwe software voor het wapensysteem geïnstalleerd.

De Bondsregering was pas kort van tevoren door de Amerikaanse regering geïnformeerd.

De atoombommen in Büchel maken deel uit van de nucleaire afschrikking van de NAVO. Officieel bevestigen Duitsland noch de VS dat ze bestaan. Voor inzet in noodsituaties heeft de Duitse luchtmacht Tornado-straaljagers klaar staan.

De politieke partijen Die Linke en de Groenen willen al lange tijd van de atoomwapens af.