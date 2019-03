Verenigde Naties veroordelen bloedbad Mali

De Verenigde Naties hebben het bloedblad in het Malinese dorp Ogossagou scherp veroordeeld. „De secretaris-generaal is geschokt en verontwaardigd over berichten dat 134 burgers, onder wie vrouwen en kinderen, zijn gedood”, meldt de woordvoerder van VN-topman António Guterres in een verklaring.

De aanval zou zaterdagochtend vroeg hebben plaatsgevonden. Twee getuigen vertelden dat vrijwel alle hutten in het dorp van het nomadische Fulani-volk in vlammen zijn opgegaan. Een bron binnen de veiligheidsdiensten zei tegen persbureau AFP dat slachtoffers zijn neergeschoten of doodgehakt met machetes.

Volgens de woordvoerder van Guterres heeft de VN-missie in Mali, MINUSMA, geassisteerd bij de evacuatie van de gewonden. Ook is luchtsteun verleend om verdere aanvallen te voorkomen. De secretaris-generaal roept de autoriteiten op de moordpartij snel te onderzoeken en de daders te vervolgen.

Overlevenden verklaarden volgens de gouverneur van het gebied dat jagers van het Dogon-volk achter het bloedbad zitten. Lokale conflicten tussen de twee groepen kunnen bijvoorbeeld draaien om beschuldigingen dat Fulani hun vee laten grazen op Dogon-land. In Mali zijn ook gewapende jihadisten actief.