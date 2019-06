Verenigde Naties planten boom voor Anne Frank

Voor het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York is een kastanjeboom geplaatst ter nagedachtenis aan Anne Frank (1929-1945) en de andere slachtoffers van de vervolgingen tijdens het Duitse Derde Rijk (1933-1945). De boom is afkomstig van een loot van de kastanje die Frank kon zien vanuit haar onderduikadres aan de Prinsengracht in Amsterdam.

De uit Frankfurt komende Anne Frank zou woensdag 90 jaar zijn geworden. Ze werd samen met vrijwel heel het Joodse gezin Frank na circa 2 jaar in Amsterdam te zijn ondergedoken, verraden en vermoord in een Duits concentratiekamp. Haar dagboek geschreven tijdens het onderduiken is in meer dan zeventig talen vertaald en wereldberoemd.