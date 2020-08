Verenigde Naties beloven langdurige steun voor Libanon

De Verenigde Naties hebben Libanon langdurige steun toegezegd na de verwoestende explosie van vorige week dinsdag in de hoofdstad Beiroet. Dat zei VN-secretaris-generaal António Guterres maandag. Behalve met ondersteuning op medisch gebied zullen de VN het land helpen door tarwemeel en granen beschikbaar te stellen voor bakkers.

Guterres riep tegelijkertijd op tot politieke hervormingen in Libanon, waar de bevolking al maanden protesteert tegen een in hun ogen corrupte en verlamde regering. „In deze tijd van verdriet en aanhoudende frustratie is de woede van het Libanese volk voelbaar. Hun stemmen moeten worden gehoord”, zei Guterres.

Zondag stelden deelnemers aan een virtuele donorconferentie in totaal ruim 200 miljoen euro beschikbaar voor de wederopbouw van Beiroet. De Europese Unie zegde tot aan de conferentie al 63 miljoen euro toe.