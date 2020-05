Het Verenigd Koninkrijk wil niet meer afhankelijk zijn van China voor essentiële medische apparatuur. Premier Boris Johnson heeft volgens de krant The Times ambtenaren opdracht gegeven ervoor te zorgen dat te veranderen.

Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab heeft de leiding over het project. Momenteel komen veel belangrijke goederen nog uit China. De plannen worden gesmeed onder de naam ‘Project Defend’. Johnson wil potentiële zwakheden, zoals afhankelijkheid voor bepaalde goederen, aanpakken.

Een belangrijke taak voor de teams onder leiding van Raab is om belangrijke goederen op verschillende plekken in te slaan. Zo wordt het Verenigd Koninkrijk niet meer afhankelijk van één land, waardoor het minder zwak staat in het geval van een conflict.