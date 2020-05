Verenigd Koninkrijk wil klimaattop Glasgow een jaar uitstellen

Het Verenigd Koninkrijk wil de aanstaande klimaattop van de Verenigde Naties een jaar uitstellen. De conferentie in het Schotse Glasgow staat vooralsnog gepland in november.

De VN-klimaattoppen, met doorgaans meer dan 26.000 aanwezigen, gelden als de belangrijkste jaarlijkse internationale vergaderingen over klimaatbeleid en waren in april al uitgesteld. Het Verenigd Koninkrijk heeft als gastland gevraagd om de top te houden van 1 tot 12 november volgend jaar, blijkt uit een brief van de Britse regering aan de leden van de Verenigde Naties. Alle ontvangers van de brief hebben ermee ingestemd dat de gezondheid van de deelnemers en voldoende voorbereidingstijd een prioriteit zijn.

„Vanwege de onvoorspelbare verspreiding van Covid-19, is er met deze datum het laagste risico van verder uitstel en de hoogste kans om een inclusieve en ambitieuze klimaatconferentie”, staat in de brief. „Het uitstel van de klimaattop betekent geen uitstel van actie op het gebied van het klimaat.”

Experts en activisten hebben zorgen over geuit over het verschuiven van de top omdat het volgens hen de politieke druk om de klimaatdoelstellingen te halen op landen verlaagt. Dit jaar hadden landen hun plannen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen moeten vernieuwen nadat was gebleken dat de afspraken die in 2015 op de top in Parijs waren gemaakt onvoldoende zouden zijn om de opwarming van de aarde af te remmen.

Ondanks dat er geen top meer wordt verwacht dit jaar, hebben enkele landen klimaatmaatregelen en miljarden dollars aan stimuleringsmaatregelen tegen de de coronacrisis getroffen. De Europese Commissie presenteert woensdag haar pakket, dat wordt beschouwd als het groenste pakket stimuleringsmaatregelen wereldwijd.