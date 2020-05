Verenigd Koninkrijk voert 200.000 coronatests per dag uit

Het Verenigd Koninkrijk heeft het doel van 200.000 coronatests per dag gehaald. Dat heeft minister van Volksgezondheid Matt Hancock bekendgemaakt. De regering wilde dit voor eind mei gerealiseerd hebben.

„Dat we ons doel om 200.000 tests per dag uit te voeren hebben gehaald, is een belangrijke mijlpaal”, aldus Hancock in een verklaring. Hij zegt dat de tests kunnen helpen bij het controleren van de verspreiding van het virus en het redden van levens.

In het Verenigd Koninkrijk zijn 38.489 mensen aan het virus overleden. Op zondag werden 113 sterfgevallen gemeld. Het aantal besmettingen staat op 274.762.

Premier Boris Johnson kwam zaterdag onder vuur te liggen van wetenschappers die vinden dat de Britse regering de lockdown te snel versoepelt. Minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab weerlegde dat zondag. „Het voorzichtig versoepelen van de maatregelen is de juiste stap op dit moment. We doen dit voorzichtig en op basis van wetenschap.”