Verenigd Koninkrijk verhoogt minimumloon met 6 procent

Het Verenigd Koninkrijk verhoogt het minimumloon vanaf 2020 met 6 procent. Dat heeft de regering dinsdag bekendgemaakt. Vanaf 1 april is het minimumloon 8,74 pond per uur. Dat is nu nog 8,21 pond per uur voor mensen van 25 jaar en ouder.

„Hard werk moet altijd worden beloond, maar mensen hebben al te lang niet de loonsverhoging gekregen die ze verdienen”, aldus premier Boris Johnson in een verklaring. „Door deze stap is het Verenigd Koninkrijk op weg om het minimumloon op 60 procent van het gemiddelde loon te plaatsen.”

De werkloosheid in het Verenigd Koninkrijk is historisch laag. Het minimumloon voor Britten onder de 25 jaar oud stijgt ook. Dat gaat afhankelijk van de leeftijd van de werknemer tussen de 4,6 en 6,5 procent omhoog.

In het Verenigd Koninkrijk bestaat het minimumloon sinds 1999. Premier Johnson heeft beloofd het voor 2024 op te hogen tot 10,50 pond per uur.