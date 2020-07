Verenigd Koninkrijk oneens met kritiek Spanje op quarantaine

De Britse onderminister van Huisvesting Simon Clarke is het oneens met de Spaanse kritiek op de Britse quarantainemaatregelen. Spanje noemt de maatregelen buiten proporties.

Clarke zegt dat de beslissing is genomen op basis van wetenschappelijke cijfers. De Spaanse premier Pedro Sánchez noemde de beslissing onterecht, omdat de besmettingsgraad in het Verenigd Koninkrijk hoger is dan in Spanje.

De Britse regering nam zaterdagavond het besluit dat alle mensen die vanuit Spanje naar het Verenigd Koninkrijk komen veertien dagen in quarantaine moeten. De beslissing had volgens Clark niet kunnen worden uitgesteld om mensen meer tijd te geven om te reageren. „We moesten snel handelen op basis van de data die we net hadden verkregen.”

Spanje wilde dat er een uitzondering zou worden gemaakt voor de Canarische Eilanden en de Balearen, maar maandag werd besloten dat die uitzondering er niet komt. „We nemen beslissingen voor hele landen, niet voor regio’s”, aldus de onderminister.

„We blijven nauw samenwerken met de Spaanse autoriteiten en wensen hun geluk bij het onder controle krijgen van deze situatie”, zei Clark.