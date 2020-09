Verenigd Koninkrijk neemt nieuwe maatregelen tegen coronavirus

De Britse premier Boris Johnson zal dinsdag nieuwe maatregelen aankondigen om de zich snel versnellende tweede golf van het coronavirus te stoppen. Onderdeel van het pakket maatregelen is het advies dat mensen weer vanuit huis moeten werken als ze dat kunnen, zei minister voor kabinetszaken Michael Gove dinsdag.

„Een van de dingen die we gaan benadrukken, is dat als het voor mensen mogelijk is om vanuit huis te werken, we ze gaan aanmoedigen om dat te doen”, zei Gove tegen Sky News. „Er zal een accentverschuiving komen.”

„Het zijn terughoudende maatregelen die we nemen, maar ze zijn absoluut noodzakelijk. Want het aantal infecties neemt toe en het aantal mensen dat naar het ziekenhuis gaat, neemt toe, daarom moeten we handelen, aldus Gove.

Ook zullen er nieuwe beperkingen komen voor cafés en restaurants. Die zullen eerder moeten sluiten, om 22.00 uur ’s avonds en de bediening beperken tot alleen aan tafel.

De nieuwe regels komen nadat de belangrijkste wetenschappelijk adviseur van het land, Patrick Vallance, had gewaarschuwd dat het Verenigd Koninkrijk volgende maand elke dag te maken zou kunnen krijgen met 50.000 nieuwe coronavirusinfecties als het geen maatregelen neemt. Het land meldde de afgelopen dagen dagelijks tussen 3500 en 4000 nieuwe gevallen.

„Op dit moment denken we dat de epidemie ongeveer elke zeven dagen verdubbelt”, zei Vallance maandag in een toespraak. Hij waarschuwde dat het land medio november met 200 doden per dag te maken zou kunnen krijgen als het geen actie onderneemt.

Door nu maatregelen te nemen wil Johnson een volledige lockdown voorkomen. De Britse scholen moeten open blijven, en werkplekken die hun personeel ter plaatse nodig hebben, moeten dit op een veilige manier doen, zei senior kabinetsminister Gove. „We proberen een evenwicht te vinden.”

Het Verenigd Koninkrijk kijkt volgens Gove verder naar het uitstellen van plannen om een gecontroleerde terugkeer van fans naar stadions vanaf 1 oktober mogelijk te maken.