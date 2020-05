‘Verenigd Koninkrijk heeft driestappenplan voor afbouwen lockdown’

Het Verenigd Koninkrijk heeft een plan in drie fasen opgesteld om de coronavirusmaatregelen te versoepelen, bericht de Britse krant The Times.

De regering moet de lockdown, die eind maart werd opgelegd, op 7 mei herzien, maar premier Boris Johnson heeft duidelijk gemaakt dat hij zich zorgen maakt over een mogelijke tweede dodelijke piek in besmettingen.

De eerste fase omvat heropening van kleine winkels en in de tweede fase volgen grote winkelcentra. Ook zullen dan meer mensen worden aangemoedigd weer aan het werk te gaan, schrijft de krant.

Kroegen, restaurants, hotels en recreatiecentra zullen pas in de laatste fase worden geopend.

Premier Boris Johnson presenteert donderdag zijn plannen voor het versoepelen van de maatregelen. Het Verenigd Koninkrijk ging op 23 maart in lockdown, later dan andere grote Europese landen.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in het Verenigd Koninkrijk steeg dinsdag tot boven de 32.000. Dat is het hoogste aantal doden dat tot nu toe in Europa is gemeld.