Verenigd Koninkrijk haalt IS-kind op uit Syrië

Het Verenigd Koninkrijk heeft uit Syrië een kind opgehaald dat daar zonder begeleiding verbleef na het instorten van het kalifaat van Islamitische Staat. Volgens Sky News is het kind dinsdag uit Syrië gered met hulp van de Britse Syrië-gezant Martin Longden.

De actie wordt bevestigd door buitenlandminister Dominic Raab. „Het is de juiste keuze om, waar mogelijk, op een veilige manier de terugkeer te faciliteren van weeskinderen of onbegeleide Britse kinderen”, schrijft hij op Twitter.

Het Verenigd Koninkrijk is eerder bekritiseerd vanwege zijn harde beleid met betrekking tot IS-kinderen, een discussie die ook in Nederland speelt. Volgens Safe the Children verblijven er nog zeker zestig Britse minderjarigen in het noordoosten van Syrië.

Een Syriëganger die in Engeland het vaakst in het nieuws is geweest is Shamima Begum, die als 15-jarige tiener naar het toenmalige kalifaat vertrok. Daar trouwde ze met de Arnhemse IS-strijder Yago Riedijk. Begum is haar Britse staatsburgerschap ontnomen, maar ze wil graag terugkeren naar haar geboorteland.

In Nederland oordeelde het gerechtshof in Den Haag vorig jaar dat de Staat de Nederlandse IS-vrouwen en kinderen niet hoeft terug te halen uit de kampen in Noord-Syrië. Volgens de rechter is dat namelijk een politieke kwestie.