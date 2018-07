Verdwijning MH370 niet opgehelderd

Onderzoekers hebben geen duidelijkheid kunnen krijgen over de verdwijning van vlucht MH370. „We kunnen pas definitief duidelijkheid krijgen als het wrak wordt gevonden”, zei de hoofdonderzoeker tegen verslaggevers.

Onderzoekers presenteerden maandag in Kuala Lumpur het langverwachte rapport van de Maleisische overheid over één van de grootste luchtvaartmysteries uit de geschiedenis. Het passagierstoestel van Malaysia Airlines verdween in 2014 met 239 mensen aan boord. Hoewel wrakstukken zijn aangespoeld, zijn de zogenoemde zwarte dozen nooit gevonden.

Het onderzoeksteam noemde diverse mogelijke oorzaken voor de verdwijning. Zo wordt niet uitgesloten dat „systemen zijn gemanipuleerd”. De onderzoekersresultaten zijn eerst voorgelegd aan familieleden van de verdwenen passagiers.