Verdwenen Zweedse journaliste Wall gevonden

De Deense politie heeft een lichaam dat is gevonden in het water geïdentificeerd als dat van de verdwenen Zweedse journaliste Kim Wall. DNA-tests op de torso wijzen uit dat de maandag gevonden resten van de Zweedse zijn, aldus de politie woensdagochtend. Het lichaam werd gevonden zonder armen, benen en hoofd op een oever van het eiland Amager in de Sont.

Wall werd voor het laatst op 10 augustus gezien toen ze aan boord stapte van de onderzeeër van de Deense ingenieur Peter Madsen, over wie ze een verhaal wilde schrijven. Hij vertelde dat ze door een ongeluk om het leven is gekomen in de duikboot en dat hij haar een zeemansgraf heeft gegeven. Eerder zei Madsen nog de Zweedse te hebben afgezet op een eilandje in de haven van Kopenhagen.

Later die nacht zonk zijn boot door een probleem met een ballasttank. Hij kon zich ternauwernood redden. De politie denkt dat de kapitein het vaartuig met opzet naar de zeebodem heeft gestuurd.

Hij zit vast op beschuldiging van dood door ernstige nalatigheid, maar de aanklacht zal vermoedelijk worden aangescherpt. Dinsdag werd duidelijk dat de armen, benen en het hoofd van de torso waren gesneden. Duikers zoeken de wateren ten zuidwesten van Amager af, maar tot dusver zijn geen andere stoffelijke resten gevonden.