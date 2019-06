‘Verdwenen’ president Gabon houdt toespraak

De president van het Afrikaanse Gabon, Ali Bongo (60), heeft op de verjaardag van het overlijden van zijn vader en voorganger een toespraak tot de natie in het vooruitzicht gesteld. Bongo leed eind oktober vorig jaar aan een beroerte en van hem is sindsdien nauwelijks meer iets vernomen. Hij is in het buitenland verpleegd en keerde 23 maart ’‘definitief terug’’, maar heeft vrijwel niets in het openbaar gezegd.

Aangenomen wordt dat hij zaterdagavond zijn vader Omar Bongo prijst en dankt. Die overleed 8 juni 2009 na 42 jaar aan de macht te zijn geweest, mede dankzij de stroom inkomsten voor zijn regering uit de oliewinning. Zaterdag is er in het presidentieel paleis een mis opgedragen ter nagedachtenis aan ‘Papa Bongo’. Daar was Ali ook bij, was te zien op tv-beelden.

Het land kampt met ernstige en groeiende economische problemen sinds de olieprijzen zijn gedaald. De werkloosheid stijgt en de staat heeft problemen om salarissen en pensioenen te betalen. De oppositie eist dat de ‘onzichtbare president ’ het veld ruimt en de Bongo’s de macht na 52 jaar uit handen geven. ‘Papa’ en Ali Bongo zijn echter niet de enige Bongo’s, want ‘Papa’ heeft meer dan vijftig erkende kinderen.