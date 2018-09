Verdwaalde witte dolfijn in Theems

Een verdwaalde witte dolfijn (beloega) in de Theems bij Londen houdt de gemoederen in Groot-Brittannië bezig. Het dier werd dinsdag voor de tweede dag gezien.

Normaal komen de dieren voor in arctische wateren maar af en toe zwemt er een naar zuidelijker streken. Witte dolfijnen behoren tot de familie der walvissen en kunnen ongeveer 5,5 meter lang worden. Het is niet duidelijk waarom dit dier de weg is kwijt geraakt.

Het dier werd dinsdag voor het eerst ontdekt in de Theems bij Gravesend. Woensdag kwam de beloega dichter bij Londen boven water. De laatste keer dat een witte dolfijn in de Theems werd gezien was in 2015.