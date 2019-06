Verdubbeling lonen in onderwijs Bhutan

In veel landen is het lerareninkomen in het gedrang, maar in het koninkrijkje Bhutan is de volksvertegenwoordiging bezig lerarensalarissen te verdubbelen. Het parlement heeft een plan goedgekeurd waarmee elke leraar met 10 jaar ervaring maandelijks geen 20.000 maar 40.000 ngultrum of 507 euro gaat verdienen.

Het plan is onderdeel van het beleid van de arts en premier Lotay Tshering om de mensen in de dienstverlening bij de overheid beter te betalen. In de medische sector gaan de lonen met circa 33 procent omhoog. Dat geldt niet voor de arts Tshering zelf, die in het weekeinde nog steeds als dokter werkt. Hij kan als arts slechts 6 procent loonsverhoging tegemoetzien.