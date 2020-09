Verdubbeling aantal nieuwe coronagevallen Duitsland

In Duitsland is in de laatste 24 uur bij 1821 personen het coronavirus vastgesteld, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM. Dat is net geen verdubbeling ten opzichte van de 922 nieuwe gevallen die maandag werden gemeld door het RKI.

De toename na het weekend is niet heel verrassend. In en rond weekenden worden vaak lagere aantallen doorgegeven, waarop in de dagen daarna de aantallen toenemen. Wel is de toename forser dan bijvoorbeeld vorige week, toen het aantal nieuwe besmettingsgevallen op dinsdag steeg van 927 naar 1407. In de week daarvoor steeg het gemelde aantal nieuwe besmettingen op dinsdag van 814 op de voorgaande dag naar 1499.

In totaal is het coronavirus nu bij 274.158 mensen in de Bondsrepubliek vastgesteld. Er overleden in het laatste etmaal nog eens 10 personen als gevolg van een besmetting met het longvirus, waardoor het totale Duitse dodental op 9326 komt.