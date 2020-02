Verdriet en vertwijfeling na schietpartijen in Duitsland

Hoe is het mogelijk dat Tobias Rathjen woensdag in Hanau, bij Frankfurt, twee bloedbaden aanrichtte? Dat zal menig Duitser zich dezer dagen afvragen.

Rathjen doodde woensdagavond laat bij twee schietpartijen in totaal negen mensen. Zes mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Daarna vermoordde de 43-jarige man in zijn huis zijn eigen moeder en pleegde hij zelfmoord. De meeste doden hadden een migratieachtergrond.

De dader was niet bekend bij politie en justitie, zo werd aanvankelijk gemeld. Toch bleek later dat hij wel degelijk in aanraking was gekomen met gerechtsdienaars. Uit eigen beweging welteverstaan. Rathjen diende in november een strafrechtelijke klacht in tegen een geheime organisatie.

Het is een van de bewijzen dat de 43-jarige man in complottheorieën geloofde. In video’s die hij op internet plaatste, ging hij tekeer tegen migranten. Ook uitte hij zich over vermeende misstanden in de Verenigde Staten.

Aan complottheorieën is op internet geen gebrek. Grove uitingen tegenover onder andere migranten zijn er ook talloze. Maar wanneer wordt het ernstig genoeg om iemand aan te houden? En hoe kunnen mensen die helemaal alleen handelen, in de gaten worden gehouden?

Terwijl deskundigen zich er het hoofd over breken waar het fout kon gaan, zijn diverse families in rouw gedompeld. Voor hen zal de schok het langst duren.