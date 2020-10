Verdreven door het water van de Nijl

Grote delen van Oost-Afrika hebben dit jaar te maken met overstromingen. Miljoenen mensen zijn getroffen. Hevige regenval zorgt de laatste jaren voor steeds meer problemen.

Hosh Bannaga, een Sudanees dorp aan de oevers van de Nijl, is deels overstroomd. „Sommige mensen leven nu onder een boom”, zegt een inwoner tegen verslaggevers van nieuwsagentschap Ruptly. „We hebben niets meer. We hebben geen onderdak en het dorp staat nog blank.”

Beelden laten verwoeste huizen zien, te midden van water. Her en der zijn mensen met kunst en vliegwerk bezig drooggevallen onderkomens weer bewoonbaar te maken. Aan de rand van het overstromingsgebied staan enkele rijen witte tenten – tijdelijk onderdak voor slachtoffers.

Hosh Bannaga is slechts één van de vele plaatsen in Sudan die met overstromingen te maken hebben. VN-cijfers van deze week vertellen dat als gevolg van de wateroverlast 155 mensen zijn omgekomen, ruim 80.000 huizen zijn verwoest en nog eens 92.000 woningen zijn beschadigd. Op de één of andere manier zijn 875.000 mensen getroffen. Honderden scholen zijn gesloten, net als klinieken en medische posten.

In het stilstaande water gedijen intussen schadelijke bacteriën. Duizenden waterbronnen zijn door de overstromingen vervuild. Meer dan 10 miljoen mensen lopen daardoor gevaar, waarschuwen hulporganisaties. Daarbij komt het gevaar van malaria. Gevallen van de ziekte zijn in meerdere regio’s toegenomen.

De overstromingen komen in Sudan bovenop andere grote problemen, zoals de corona-epidemie, een sprinkhanenplaag en toenemende voedselonzekerheid. Een langdurige economische crisis zorgt voor hyperinflatie. Basale kosten voor het levensonderhoud zijn explosief gestegen. Het stelt de overgangsregering, die sinds de val van president Omar al-Bashir in april 2019 de honneurs waarneemt, voor grote uitdagingen.

Het is overigens tegen deze achtergrond dat de Verenigde Staten het islamitische Sudan warm proberen te krijgen om toenadering te zoeken tot Israël. Washington gebruikt als lokaas miljoenen dollars aan hulpgelden en financiële toezeggingen. De neuzen in Sudan staan echter nog niet allemaal dezelfde kant op. Sowieso probeert Khartoem het voordeel ervan maximaal uit te onderhandelen.

Regionaal probleem

Met hevige regens en bijbehorende overstromingen is Sudan vertrouwd. De huidige overstromingen zouden die van de recordjaren 1946 en 1988 echter overtreffen. Ook andere landen in de regio hebben te kampen met wateroverlast. Honderdduizenden inwoners van onder meer Zuid-Sudan, Somalië, Ethiopië en Uganda zijn getroffen.

Recente cijfers uit de hele regio laten een zorgelijke trend zien. In Oost-Afrika zijn dit jaar in totaal al bijna 6 miljoen mensen getroffen door overstromingen, tegenover 4 miljoen in 2019 en 1,1 miljoen in 2016.

Het einde van de problemen lijkt voor dit jaar bovendien nog niet in zicht. De korte regens, die normaliter in november pieken, staan nog voor de deur.

Sprinkhanen vreten in Oost-Afrika alles op