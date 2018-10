„Verdachten zaak-Khashoggi uit kringen prins”

Een aantal door Turkije geïdentificeerde verdachten in de zaak van de vermiste Saudische journalist Jamal Khashoggi komen uit de directe omgeving van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.

Dit schrijft The New York Times op basis van gezichtsherkenning, sociale netwerkprofielen, mediaberichten en gelekte Saudische overheidsdocumenten.

Een verdachte was gezien toen hij met de kroonprins uit een vliegtuig in Parijs en Madrid kwam. Tevens was hij gefotografeerd toen hij op wacht stond bij bezoeken dit jaar aan Houston, Boston en de Verenigde Naties. Drie andere verdachten werden door getuigen herkend als leden van het veiligheidscommando van de kroonprins. De vijfde is een gerechtsarts die een hoge positie bekleedt bij het Saudische ministerie van Binnenlandse Zaken.