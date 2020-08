Verdachten ‘xenofobe aanval’ Erfurt vrijgelaten

Twaalf verdachten van wat de politie in de Oost-Duitse stad Erfurt omschrijft als een racistisch gemotiveerde aanval op drie mannen uit Guinee zijn zondag vrijgelaten. Ze waren zaterdagochtend vroeg opgepakt voor verhoor. De slachtoffers van de „xenofobe aanval” moesten voor behandeling naar een ziekenhuis. Een van hen raakte ernstig gewond.

Het incident had plaats in Herrenberg, in het zuid-oosten van Erfurt op een plek waar vaak extreem-rechtse groeperingen samenkomen. Over de toedracht zijn nog geen mededelingen gedaan. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zei dat langere detentie van de vermoedelijke daders niet nodig werd geacht. Er bestaat geen vluchtgevaar.

De minister Binnenlandse Zaken van de deelstaat Thüringen, Georg Maier, liet via Twitter weten geschokt te zijn door het voorval. „Alweer rechts-extremistisch geweld in Erfurt. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers”. Het verbaasde hem dat de verdachten weer rondlopen. „De nazi-schurken van Erfurt zijn allemaal al vrij. Ik weet dat ik niet gerechtigd ben kritiek te leveren op justitie, maar het is een ramp voor de slachtoffers en de bewoners van Herrenberg.”