De Britse politie heeft nog twee mensen gearresteerd in verband met de 39 dode migranten die achter in een koelwagen in Essex zijn gevonden. Het gaat om een man en een vrouw, beiden 38 jaar, die zijn aangehouden in de plaats Warrington in het noorden van Engeland.

Ze worden verdacht van mensensmokkel en betrokkenheid bij de dood van de migranten die waarschijnlijk de Chinese nationaliteit hebben.

De bestuurder van de truck, een 25-jarige man uit Noord-Ierland, blijft voorlopig vastzitten.