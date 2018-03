Verdachten moord Slowaakse journalist vrij

De Slowaakse autoriteiten hebben alle zeven verdachten vrijgelaten die vastzaten wegens betrokkenheid bij de moord op de onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin Martina Kusnirova.

De Slowaakse politie hield de zeven donderdag aan in het onderzoek naar de moorden. Kuciak en zijn vriendin werden vorig weekeinde dood gevonden in hun huis in Velka Maca, een dorp in het westen van het land.

„Gedurende de wettelijke termijn van 48 uur hebben wij (de politie) gezocht naar feiten die nodig zijn voor een tenlastelegging. Na die 48 uur hebben wij de personen vrijgelaten”, aldus een politiewoordvoerder in een verklaring.

Kuciak schreef onder meer over politiek gekonkel en winstbejag. Bij zijn onderzoek is hij mogelijk gestuit op banden van maffiaclans met Slowaakse politici en regeringsfunctionarissen. Zijn onvoltooide verhaal is gepubliceerd in een aantal Slowaakse en internationale media. Een van de personen die in dat artikel wordt genoemd had in het verleden banden met werknemers van het kantoor van premier Robert Fico.

Vrijdagavond namen tienduizenden Slowaken deel aan bijeenkomsten ter nagedachtenis aan de onderzoeksjournalist en zijn partner. Bij de herdenking in Bratislava was de Slowaakse president Andrej Kiska aanwezig.