Verdachten moord op journaliste voor rechter

De rechtszaak tegen de drie mannen die ervan worden verdacht de Maltezer journaliste Daphne Caruana Galizia om het leven te hebben gebracht kan beginnen. Het Openbaar Ministerie heeft hen dinsdag officieel in staat van beschuldiging gesteld. Volgens de nieuwssite Malta Today is de tenlastelegging onder meer moord met voorbedachten rade en het in bezit hebben en tot ontploffing brengen van explosieven. Daarop staat levenslang.

Caruana Galizia, die onder meer kritische stukken schreef over corruptie van de politie en de lokale maffia, werd op 16 oktober 2017 vlak bij haar huis in Bidnija opgeblazen in haar auto. In december arresteerde de politie het trio op verdenking de bomaanslag te hebben beraamd en gepleegd. Aan het onderzoek werkten specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut, de FBI en Europol mee op verzoek van de autoriteiten in Valletta.