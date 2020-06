Verdachten moord op Duitse politicus Lübcke voor de rechter

Twee verdachten in de moordzaak van de Duitse politicus Walter Lübcke moeten zich vanaf dinsdag verantwoorden voor de rechtbank in Frankfurt. De 65-jarige Lübcke werd vorig jaar op 2 juni bij zijn huis bij Kassel doodgeschoten door een man met rechts-extremistische achtergrond.

Lübcke was een vooraanstaand bestuurder en CDU-politicus in Kassel in de deelstaat Hessen. Hij was een uitgesproken voorstander van de ruimhartige immigratiepolitiek die zijn partijgenoot bondskanselier Angela Merkel in 2015 bepleitte. De politieke moord heeft Duitsland geschokt.

De hoofdverdachte is de Duitse Stephan E. uit Kassel. Hij is bij de autoriteiten bekend vanwege eerdere extreemrechtse misdrijven. De tweede beschuldigde is de 44-jarige Markus H. uit Kassel. Deze Duitser staat ook bekend als een rechtsextremist. Hij zou E. hebben aangemoedigd zijn moordplan uit te voeren, om E. te laten deelnemen aan schietoefeningen en om contact te leggen met een wapenhandelaar. E. en H. namen samen deel aan rechtse demonstraties.

Lübcke werd vorig jaar gevonden op het terras van zijn huis in Wolfhagen-Istha met een schotwond in zijn hoofd. Verdachte Stephan E. kon worden opgepakt nadat een DNA-spoor was ontdekt. De verdachte had in eerste instantie bekend dat hij op eigen initiatief en in zijn eentje de moord pleegde, maar trok dat later weer in.