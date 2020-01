Verdachten moord Kuciak maandag voor de rechter

Maandag begint in de Slowaakse hoofdstad Bratislava het proces tegen vier verdachten van de moord in april 2018 op de Slowaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn verloofde Martina Kusnirova, die beide 27 jaar oud waren.

De verslaggever zorgde met zijn onthullingen van corruptie bij de overheid en in het zakenleven voor veel ophef en protesten in Slowakije.

Zo nam hij in zijn onderzoek bedrijven van zakenman Marian Kocner, een van de vier verdachten, onder de loep. Het werk van Kuciak is mogelijk de reden dat Kocner de journalist dood wilde hebben. Hij had al voor de dood van Kuciak in 2018 veel contacten binnen politieke partijen en het juridische systeem. Vorig jaar stapten twee hoge aanklagers op vanwege hun relatie met Kocner.

De moord leidde tot het aftreden van premier Robert Fico en de minister van Binnenlandse Zaken Robert Kalinak. Ook de hoogste politiebaas van het land moest vertrekken.