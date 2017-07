Verdachten duikbootaffaire Israël opgepakt

De Israëlische politie heeft zeven verdachten aangehouden vanwege de zogeheten onderzeebootaffaire. Het onderzoek draait volgens Israëlische media om de vraag of oneigenlijke druk is uitgeoefend om in Duitsland gebouwde marineschepen en onderzeeërs aan te kopen.

De deal uit 2016 ligt onder een vergrootglas sinds uitlekte dat de advocaat van Netanyahu ook werkte voor de Israëlische vertegenwoordiger van ThyssenKrupp, het bedrijf dat de vaartuigen bouwde. Vanuit de strijdkrachten zou zijn geprotesteerd tegen de miljardenaankoop, die toch doorging. Netanyahu is geen verdachte in de zaak, maar wordt vermoedelijk nog wel gehoord over de kwestie.

De politie arresteerde maandag zes verdachten, onder wie de vertegenwoordiger van de scheepsbouwer. Zij worden verdacht van omkoping, fraude, het witwassen van geld en belastingdelicten. „Op het moment van de gebeurtenissen waren sommige verdachten ambtenaren. Anderen werkten in de private sector”, zei de politie maandag in een verklaring. Dinsdag volgde nog een zevende arrestatie.