Verdachten dood George Floyd samen voor de rechter in Minneapolis

De vier Amerikaanse oud-agenten die worden vervolgd voor de dood van George Floyd, verschenen vrijdag voor het eerst samen voor de rechter. Buiten de rechtbank in Minneapolis verzamelden zich betogers die de naam van Floyd scandeerden en borden hadden meegenomen met het opschrift ‘Black Lives Matter’.

De dood van de zwarte Floyd in mei leidde tot grote landelijke protesten. Op videobeelden is te zien hoe een van de agenten zijn knie minutenlang tegen de nek drukte van de 46-jarige arrestant, die geboeid op de grond lag en duidelijk maakte ademhalingsproblemen te hebben. De agenten hadden hem in Minneapolis gearresteerd na een melding dat was betaald met een vervalst bankbiljet van 20 dollar.

Aanklagers vinden dat excessief is opgetreden bij de arrestatie en willen de vier betrokken agenten als groep laten berechten. De advocaten van de verdachten willen juist dat hun cliënten afzonderlijk worden berecht en dan bij voorkeur op een andere plaats, omdat het onmogelijk zou zijn om een eerlijk proces te krijgen in de stad waar Floyd is overleden.

De rechter haalde vrijdag ook vier lokale aanklagers van de zaak. Die zouden een „slordige” fout hebben gemaakt door de lijkschouwer te ontmoeten die het lichaam van Floyd had onderzocht. Advocaten betoogden volgens lokale media dat de aanklagers daardoor ook als getuigen gezien konden worden, omdat nog onenigheid bestaat over de doodsoorzaak.

Bij de zitting kwamen ook allerlei praktische vraagstukken aan de orde. Zo wordt onder meer gekeken hoe na de enorme media-aandacht voor de zaak nog een onpartijdige jury gevonden kan worden. Ook moet worden besloten waar die juryleden tijdens de coronacrisis precies moeten plaatsnemen.