Verdachten decembermoorden willen vrijspraak

In het strafproces over de decembermoorden heeft advocaat Irwin Kanhai maandag voor drie verdachten vrijspraak gevraagd. Volgens hem is er onvoldoende bewijs is dat Stephanus Dendoe, Ernst Gefferie en Iwan Dijksteel in december 1982 nauw betrokken waren bij de moord op vijftien vooraanstaande Surinamers. Het Openbaar Ministerie eiste eind vorig jaar twintig jaar gevangenisstraf tegen de drie.

Kanhai vroeg de krijgsraad het OM niet ontvankelijk te verklaren omdat het Surinaamse parlement in 2012 een Amnestiewet heeft aangenomen. Deze wet had als doel het strafproces stop te zetten zodat alle verdachten vrijuit zouden gaan. De krijgsraad heeft deze wet echter ongeldig verklaard.

De raadsman betoogde verder dat verdachte Dendoe helemaal niet aanwezig was tijdens de nacht van 8 december 1982 toen de moorden in fort Zeelandia gepleegd werden. Wat betreft Ernst Gefferie en Iwan Dijksteel zei Kanhai dat zij latere slachtoffers wel thuis hadden opgehaald, maar niet betrokken waren bij het doodschieten van deze mensen.

In de zaak van hoofdverdachte Desi Bouterse, de huidige president van Suriname, hield Kanhai 29 januari hetzelfde pleidooi. Ook voor hem eiste Kanhai toen vrijspraak.

Net als tijdens de verdediging van Bouterse kreeg Nederland ook deze keer een veeg uit de pan van Kanhai. Volgens hem was het overduidelijk dat Nederland samen met de latere slachtoffers een coup voorbereidde om het militaire gezag onder leiding van Bouterse weg te werken. Als tegenreactie hierop had Bouterse de coupvoorbereiders en latere slachtoffers op laten pakken.