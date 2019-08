Verdachten bosbranden Frankrijk vrijgelaten

Twee verdachten die waren opgepakt voor de bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn weer vrij. Dat heeft justitie in Nîmes laten weten. Kort daarvoor had minister Castaner van Binnenlandse Zaken op een persconferentie hun arrestatie gemeld. Ze werden verdacht van brandstichting.

Het vuur woedde rond Générac, een plaats onder Nîmes, en heeft de afgelopen dagen honderden hectare natuur en een huis verwoest. Het werd bestreden door ruim vierhonderd brandweermannen, met 140 blusvoertuigen en vier blusvliegtuigen. Het vuur is nu onder controle.

Een van de vliegtuigen stortte vrijdag neer. Daarbij is de piloot om het leven gekomen. De oorzaak van de crash is niet bekend.