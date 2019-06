Verdachten ‘Audi-bende’ zwijgen bij proces

Voor de rechtbank in Düsseldorf is maandag het proces begonnen tegen drie vermeende gangsters van de vanuit Nederland opererende "Audi-bende". De verdachten lieten zich niet uit over de beschuldigingen.

Onmiddellijk na het lezen van de aanklacht vroegen hun verdedigers om juridisch beraad achter gesloten deuren. Daarbij ging het om de vraag of het over meerdere maanden met 35 zittingsdagen geplande proces kan worden ingekort. Rechtbankvoorzitter Alexandra Bernardy zal daar pas donderdag mededelingen over doen.

Volgens de aanklacht hebben de verdachten bij plofkraken van geldautomaten voor meer dan 600.000 euro geroofd en voor ruim 100.000 euro materiële schade veroorzaakt. De hoofdverdachte zou betrokken zijn geweest bij het opblazen van zeven geldautomaten, de andere twee bij enkele van die plofkraken. De 26, 28 en 31-jarige verdachten zijn Nederlanders uit Utrecht. Twee van hen hebben ook de Marokkaanse nationaliteit.

De bende werd genoemd naar de snelle auto’s die ze gebruikten voor hun plofkraken. De aanklacht betreft diefstallen in Castrop-Rauxel, Essen, Mönchengladbach, Ratingen en Recklinghausen (alle Noordrijnland-Westfalen), evenals in Maagdenburg (Saksen-Anhalt) en Schüttorf (Nedersaksen).