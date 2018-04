Verdachten ‘aanslagplan Berlijn’ vrijgelaten

De Duitse autoriteiten hebben de zes mannen vrijgelaten die waren opgepakt op de dag van de halve marathon van Berlijn. Er is geen bewijs dat ze daadwerkelijk een terreuraanslag wilden plegen tijdens het sportevenement, berichten Duitse media.

De politie arresteerde de mannen zondag omdat werd gevreesd voor zo’n aanslag. Ze waren volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie opgevallen door hun verdachte gedrag. De politie hield hen naar verluidt al langer in de gaten, omdat ze mogelijk tot radicaal-islamitische kringen behoren.

Bij huiszoekingen kwam echter niets verdachts aan het licht. Zo troffen de speurders geen wapens of explosieven aan. Over de nationaliteit van de opgepakte mannen is niets bekendgemaakt.