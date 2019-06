Verdachten aanslagen Sri Lanka uitgeleverd

Vijf Sri Lankanen die worden gezocht vanwege de bloedige aanslagen in hun thuisland, zijn uitgeleverd. De verdachten waren opgepakt in Dubai en zijn opgehaald door de Sri Lankaanse politie. Het is onduidelijk wat voor rol zij zouden hebben gespeeld rond de aanslagen.

De politie meldde vrijdag dat de verdachten weer in eigen land zijn. Het gaat onder meer om Mohamed Milhan, naar verluidt een topfiguur binnen de jihadistische National Thowheeth Jama’ath (NTJ). Die organisatie wordt verantwoordelijk gehouden voor de bomaanslagen op kerken en hotels van 21 april. Die hebben het leven gekost aan 258 mensen.

De Sri Lankaanse autoriteiten hebben in de nasleep van de aanslagen een honderdtal mensen opgepakt die banden zouden hebben met de NTJ en jihadistenleider Zahran Hashim. Die zou zichzelf hebben opgeblazen in een van de hotels.