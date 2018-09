‘Verdachten aanslag Skripal’ geven interview

De Russische nieuwszender RT zegt twee mannen te hebben geïnterviewd die dezelfde namen hebben als de hoofdverdachten van de aanslag op Sergej Skripal in Zuid-Engeland. Alexander Petrov en Roeslan Bosjirov hebben zich gemeld bij hoofdredacteur Margarita Simonyan. Het interview zou op korte termijn worden uitgezonden.

Simonyan zegt dat haar redactie op zoek was naar het duo, maar uitkwam bij de foute personen. „Uiteindelijk hebben de echte Petrov en Bosjirov (voor zover we dat kunnen nagaan) me gebeld”, stelt de hoofdredacteur. Zij zouden sprekend lijken op de mannen die op foto’s staan die zijn vrijgegeven door de Britse autoriteiten.

De Britse autoriteiten zeggen dat de hoofdverdachten in de zaak-Skripal de namen Alexander Petrov en Roeslan Bosjirov gebruikten. Het ging vermoedelijk om schuilnamen. Het duo maakt volgens de Britse regering onderdeel uit van de militaire inlichtingendienst GROe en zou hebben geprobeerd oud-spion Skripal en zijn dochter te doden met zenuwgas.

De Russische president Poetin zei eerder al dat Rusland het duo had geïdentificeerd. Het ging volgens hem om gewone burgers.