Verdachten aanslag Joods Museum voor volksjury

Hoofdverdachte Mehdi Nemmouche en zijn vermeende handlanger Nacer Bendrer bij de aanslag op het Joods Museum in Brussel in mei 2014 moeten terechtstaan voor een volksjury. De aanslag eiste de levens van twee Israëlische toeristen, een vrijwilligster en een medewerker van het museum.

Drie van hen werden getuige beelden van bewakingscamera's door een man met een kalasjnikov doodgeschoten, het vierde slachtoffer overleed in het ziekenhuis. De dader ontkwam.

Nemmouche werd een week na de aanslag met wapens en een IS-vlag opgepakt in Marseille. De Fransman heeft betrokkenheid bekend, maar zegt niet de schutter zijn. Bendrer werd in december 2014 aangehouden bij Marseille, ook met wapens in zijn bezit. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de aanslag. Frankrijk leverde beiden uit aan België.

Het proces voor het zogeheten assisenhof begint vermoedelijk pas in januari.