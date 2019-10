Verdachte weduwe Tob Cohen aangeklaagd

De Keniaanse weduwe van de Nederlandse zakenman Tob Cohen, Sarah Wairimu, is in Nairobi officieel beschuldigd van moord op haar echtgenoot. Wairimu verklaarde zich niet schuldig en vroeg om op borgtocht te worden vrijgelaten. Ze zit al meer dan een maand vast. Volgens de aanklagers is de moord in juli door Wairimu samen met ongeveer twintig anderen beraamd en gepleegd.

Geen enkele andere verdachte was aanwezig. Het is onduidelijk hoeveel vermoedelijke medeplichtigen of mededaders gevangen zijn gezet. De verklaring van één aangehouden hoofdverdachte, Peter Karanja, leidde volgens Keniaanse media tot de vondst van de stoffelijke resten van Cohen. Hij was sinds 19 juli spoorloos. Volgens Wairimu was hij op reis. Het lijk van Cohen is 13 september in een oude afgedekte watertank achter zijn huis aangetroffen. Cohen lag geruime tijd in een vechtscheiding en de politie arresteerde Wairimu al voor de vondst van het lichaam van haar man.