Verdachte vervolgd voor dood journaliste Lyra McKee

De autoriteiten in Noord-Ierland vervolgen een man voor het doodschieten van journaliste Lyra McKee in Londonderry. De politie arresteerde de 52-jarige verdachte dinsdag. Hij zou ook lid zijn van een verboden organisatie.

McKee kwam om het leven toen iemand begon te schieten terwijl ze verslag deed van rellen. De New IRA gaf later in Ierse media toe verantwoordelijk te zijn voor haar dood. Een van de leden van de groep zou op de politie hebben geschoten en daarbij ook McKee hebben geraakt.

De dood van de journaliste zorgde vorig jaar voor grote onrust. De toenmalige Britse premier Theresa May noemde de fatale schietpartij „schokkend en compleet zinloos”. De Noord Ierse-politie maakte eerder deze week al melding van vier arrestaties in de zaak.