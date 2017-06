De verdachte van de vermeende aanslag op Brussel-Centraal is omgekomen, zo melden verschillende Belgische media. Het federaal parket heeft dit nog niet bevestigd.

Ondertussen blijft het onrustig in Brussel. De ontmijningsdienst van het leger, DOVO, is bezig met een nieuwe actie vlakbij de Grasmarkt, een plein niet ver van het station. Daar zou een verdacht voertuig staan. De Grasmarkt is rond middernacht ontruimd.