‘Verdachte van moord op journalist Daniel Pearl komt vrij’

Een Pakistaanse rechtbank heeft de straf omgezet van de man die was veroordeeld voor de moord op de Amerikaanse journalist Daniel Pearl. Ahmed Omar Saeed Sheikh zat de afgelopen jaren in de dodencel, maar komt nu volgens zijn advocaat snel vrij.

De destijds 38-jarige Pearl, die werkte voor de Wall Street Journal, werd in 2002 ontvoerd in Karachi. Later doken beelden op van zijn onthoofding. Dat leidde wereldwijd tot geschokte reacties. De autoriteiten arresteerden Omar Sheikh nog datzelfde jaar.

De uit Groot-Brittannië afkomstige Omar Sheikh kreeg als hoofdverdachte de doodstraf opgelegd. Drie vermeende handlangers kregen levenslang. De moord op Pearl zou echter ook zijn opgebiecht door Khalid Sheikh Mohammed, het vermeende brein achter de aanslagen van 9/11. Hij zit vast in de Amerikaanse basis Guantanamo Bay op Cuba.

De advocaat van Omar Sheikh zegt dat een Pakistaanse rechtbank nu heeft geoordeeld dat moord niet bewezen is. Daarom is de doodstraf van tafel en krijgt hij alleen zeven jaar cel voor de ontvoering van de journalist. Omdat Omar Sheikh al achttien jaar vastzit, zou hij in de komende dagen worden vrijgelaten.

Aanklagers waren niet bereikbaar voor commentaar. Lokale media berichten dat de drie medeverdachten van Omar Sheikh ook worden vrijgelaten.