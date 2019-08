Verdachte van moord Berlijn gelinkt aan GROe

In de Berlijnse moordzaak rond de Georgiër Zelimkhan Khangoshvili zijn aanwijzingen opgedoken van betrokkenheid van Russische geheime diensten. De vermeende dader reisde volgens onderzoeken van Der Spiegel, Bellingcat en The Insider vermoedelijk onder een valse identiteit naar Duitsland.

In zijn visumaanvraag noemt de man zichzelf Vadim Sokolov, geboren in het Siberische Irkoetsk en woonachtig in Sint-Petersburg. Navorsing in het Russische paspoortenregister wijst evenwel volgens Der Spiegel uit dat die man helemaal niet bestaat. Ook komt de combinatie van naam, geboorteplaats en geboortedatum niet voor in het register voor rijbewijzen.

Het paspoortnummer van de verdachte is volgens de onderzoekers te herleiden naar een afdeling binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken die in het verleden reisdocumenten heeft opgesteld voor de militaire inlichtingendienst GROe.

Sokolov reisde via Parijs naar Duitsland. Volgens Der Spiegel is hij nooit gezien in het Parijse hotel dat hij als verblijfplaats had opgegeven in zijn visumaanvraag.

De GROe wordt vaker in verband gebracht met moordaanslagen in Europa. Zo zou de dienst achter de mislukte aanslag op oud-dubbelspion Sergej Skripal zitten. Ook komen namen van verschillende (oud-)GROe-medewerkers voor in het MH17-dossier.